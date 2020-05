“Forse ho avuto il Coronavirus”: quanti di noi si sono posti questa domanda? Ecco la delusione di chi ha provato a capirlo con i test sierologici

“Il centro di Londra era deserto quando sono arrivata in clinica per il mio primo test per gli anticorpi contro il nuovo coronavirus. Dopo più di un mese bloccata in casa sotto chiave, avevo indossato con ansia una maschera e mi ero avventurata nel distretto finanziario della città, dove un medico faceva il test in questione“. Inizia così il racconto di Stephanie Baker su Bloomberg.

“Come molti che lottano contro la pandemia – prosegue Baker –, sospettavo di essere stata infettata da Covid-19 qualche tempo fa, ed ero ansiosa di scoprirlo con certezza. Il dottore prese una piccola lancetta, mi punse il dito e fece colare una goccia di sangue in una scatolina di plastica. Quando la debole linea di controllo ha iniziato a formarsi nella finestra dei risultati, ho attesto nervosamente per sapere quale fosse l’esito. È stato il primo di quella che si è trasformato in una serie di test esasperanti, sconcertanti e snervanti con risultati contrastanti che mi hanno lasciato ancora più ansiosa e con ancora più domande rispetto a prima”.

Sono tanti, nel mondo, ad essere nella medesima situazione di Stephanie. Quanti di noi si saranno detti tra sé e sé: “Penso che avrei potuto averlo“? “Il test sugli anticorpi è stato accettato dal Primo Ministro britannico Boris Johnson e da altri leader mondiali come un potenziale punto di svolta per riaprire le economie e sollevare i blocchi – si legge ancora nel racconto –. I funzionari di tutto il mondo hanno abbandonato l’idea dei passaporti di immunità per coloro che si sono ripresi da Covid-19. Ma gli scienziati hanno messo in dubbio l’accuratezza dei kit di test rapidi per gli anticorpi disponibili sul mercato. Se i test non sono accurati, non possono essere utilizzati per consentire alle persone di tornare in sicurezza sul posto di lavoro. Quindi mi sono immersa nel mondo dei test sugli anticorpi per capire se questi kit sono affidabili o meno. Sicuramente se avessi fatto abbastanza test, avrei capito con alta probabilità se l’ho avuto. Trovare i test non è stato facile. Ho rintracciato una clinica che ne offriva una per £ 195 ($ 242). Ho acquistato altri test per soli £ 6,80 direttamente dall’azienda dopo aver detto loro che stavo scrivendo una storia e promettendo che avrei avuto un professionista medico a supervisionare il processo. Ma il mio esperimento limitato e non scientifico ha confermato ciò che gli esperti hanno messo in guardia: i test che molti sperano potrebbero riportarci a un certo senso di normalità sembrano essere, in modo allarmante, contraddittori“.

“La mia idea – spiega la giornalista – era di aver contratto il Covid-19 durante una vacanza in famiglia a metà febbraio nelle Alpi francesi. Avevamo trascorso una giornata sugli sci a Courmayeur, appena oltre il confine italiano. All’epoca, Covid-19 stava crescendo rapidamente nel nord Italia, sebbene la regione di Aosta intorno a Courmayeur abbia riportato i suoi primi casi molto più tardi. Arrivata a Londra, ho iniziato a sentirmi male: mal di testa, brividi, febbre lieve, mal di stomaco lieve ed estremo esaurimento. Tuttavia, un medico del National Health Service del Regno Unito ha rifiutato di testarmi perché non avevo la tosse, dicendomi che non poteva essere Covid-19. Mi sono ripresa abbastanza rapidamente e nessun altro nella mia famiglia si è ammalato, ma quando le infezioni sono aumentate in tutta Europa, specialmente tra gli sciatori che tornano a casa, la mia idea che poteva aver avuto il Covid-19 è diventata più forte“.

“Decine di aziende in tutto il mondo hanno iniziato a fare rapidi test sugli anticorpi Covid-19 che possono dare risposte in appena 10 minuti. I test sono semplici da usare, anche se devono essere gestiti da un medico. Assomigliano ai test di gravidanza ma usano sangue invece delle urine. Negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration ha concesso autorizzazioni per l’uso d’emergenza a circa una dozzina di aziende per commercializzare test sugli anticorpi Covid-19, ma consente anche a dozzine di società aggiuntive di distribuire test senza che l’agenzia stessa li abbia esaminati. Roche Holding AG è diventata l’ultima ad ottenere l’autorizzazione all’uso in caso di emergenza per il suo test anticorpale, che afferma sia più accurato dei kit rapidi perché utilizza un prelievo di sangue endovenoso anziché un campione di puntura del dito”, si legge nell’articolo.

Test di anticorpi diffusi sulle popolazioni potrebbero produrre risultati falsi positivi e portare alcune persone a diffondere inconsapevolmente il virus pensando di essere immuni, come ha spiegato Rosanna Peeling, professore alla London School of Hygiene and Tropical Medicine. Questo perché non è facile assicurarsi che i test siano specifici per il nuovo coronavirus e non per i coronavirus che causano il raffreddore comune. In sostanza i falsi positivi potrebbero portare a credere che la popolazione sia più immune della realtà.

E infatti, a conferma di ciò, ecco come prosegue il racconto della giornalista: “Alla clinica di Londra per il mio primo test, ho guardato con impazienza che le linee apparissero sulla finestra del dispositivo di test. Una riga, accanto a IgM per l’immunoglobulina M, avrebbe detto se ho avuto la prima ondata di anticorpi che il corpo produce dopo un’infezione. L’altro, per IgG, indica anticorpi di maggiore durata generati nelle settimane successive al recupero. Dieci minuti dopo, non era apparso nulla. Ero negativa. Avrei dovuto sentirmi felice di essere sfuggito al virus che sta uccidendo centinaia di migliaia in tutto il mondo, ma non lo ero. Ho esaminato il test, realizzato dalla tedesca Nal Von Minden GmbH, che vende kit diagnostici per tutto, dall’influenza alle malattie a trasmissione sessuale. Il test Covid-19 è specifico per il 99,2%, il che significa che può rilevare in modo affidabile anticorpi contro Covid-19, piuttosto che i coronavirus che causano il raffreddore comune. Ma la sua sensibilità agli anticorpi prodotti per combattere il virus è solo del 91,8%. Quasi 1 test negativo su 10 è sbagliato. E avevo avuto un test negativo”.

“Più tardi quel giorno, ho fatto un altro test con l’aiuto di due chirurghi di Londra: Evangelos Efthimiou e sua moglie, Romana Kuchai, arrivando a casa loro nella zona ovest di Londra con la mia mascherina e guanti monouso. Efthimiou aveva sofferto dei sintomi di Covid-19 all’inizio di aprile – una leggera febbre, stanchezza, mal di gola, brividi e anosmia (la perdita dell’olfatto e del gusto che è stata identificata come il biglietto da visita di Covid-19). Non ha mai fatto un test di tampone per confermare Covid-19, ma è rimasto a casa per due settimane e in seguito è risultato positivo agli anticorpi coronavirus nel suo ospedale. Ho portato con me una scatola di test da Biopanda Reagents Ltd., un produttore di kit rapidi con sede a Belfast. La società ha venduto oltre 300.000 test di anticorpi Covid-19 a paesi tra cui il Bahrain e le repubbliche ceca e slovacca, ed è autorizzata a venderli nel Regno Unito per l’utilizzo da parte di professionisti medici. Seduti al tavolo della loro cucina, Efthimiou e Kuchai mi hanno aiutato a fare il test Biopanda, spremendo il sangue dal dito sulla cassetta, proprio come avevo fatto nel centro di Londra. Una coppia di linee apparve accanto all’IgG e all’IgM. Adesso ero positiva”.

“Ho chiesto ai due medici di fare (anche su se stessi,ndr) il test Biopanda come una sorta di controllo incrociato non scientifico“. Secondo i risultati “Efthimiou aveva gli anticorpi, ma le sue linee erano un po ‘più scure delle mie – probabilmente significa che aveva un’infezione più recente o una risposta immunitaria più forte. Sua moglie, che non ha mai avuto sintomi, era negativa, anche se vivevano nella stessa casa quando era malato“.

“Nell’ultima parte del mio esperimento non scientifico – racconta ancora la giornalista –, ho contattato un’infermiera pediatrica di terapia intensiva, Deborah Lees, che vive vicino casa mia. Madre di tre figli, Lees presentava sintomi relativamente lievi – tosse, affaticamento e febbre di basso grado – e ha eseguito un test di tampone risultato positivo per Covid-19 il 24 marzo. Più di due settimane dopo, il suo ospedale ha eseguito un test di laboratorio che mostrava che aveva anticorpi IgG ma nessuna IgM. Seduta sul divano, pungeva il dito per far cadere il sangue nella cassetta del test Biopanda, quello per cui ero risultata positiva. I suoi risultati, invece, sono stati negativi. Eravamo sconcertate”.

Secondo una rappresentante di Biopanda, Han Yan, contattata per avere delucidazioni in merito, l’infermiera “potrebbe aver avuto una debole risposta anticorpale e il nostro test non è stato abbastanza sensibile da rilevarlo”.

Morale della favola? Semplice: “Dopo quattro prove e controlli incrociati contrastanti, non sono ancora sicura di avere aveto il Covid-19. Mi piacerebbe pensare che il test Biopanda sia corretto, ma se non è riuscito ad individuae gli anticorpi dell’infermiera, mi chiedo perché abbia individuato i miei. Temo che molti dei test sul mercato possano dare alle persone un falso senso di avere una certa immunità. Fino a quando non sapremo di più su questo virus – come viene trasmesso e perché alcune persone lo schivano, nonostante siano esposti – continuerò a lavorare da casa, indosserò la mascherina e i guanti al supermercato e cercherò di stare a 6 piedi di distanza dalle persone quando mi avventuro all’aperto”, conclude amaramente la giornalista.