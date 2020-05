Coronavirus, Toti a Conte: “fosse per lei, lunedì non avrebbe riaperto nessuno. Linee guida fatte da chi non ha mai visto un’impresa”

“Bisogna rivedere i poteri tra Stato e Regioni? Certo, caro Presidente Conte, bisogna dare molti più poteri alle Regioni! Primo, perché se fosse per questo Governo lunedì non apriremmo quasi nulla, sono state le Regioni a ottenere il via libera per la nostra economia. Secondo, perché se fosse per questo Governo i nostri negozianti, albergatori, artigiani, ristoratori, sarebbero nelle mani di qualche scienziato un po’ troppo zelante e di linee guida di chi non ha mai visto un’impresa.

Se lunedì avremo regole applicabili è solo grazie alle Regioni. Se oggi il Covid è sotto controllo e quotidianamente monitorato lo si deve allo sforzo della sanità delle Regioni, non certo a un Governo ondivago che si è accorto più tardi dei territori che si doveva chiudere… e più tardi che si deve riaprire.

Aggiungo, un Governo non votato da nessuno, mentre nelle Regioni i cittadini hanno votato i propri governatori. E speriamo che non si voglia, ora che tutto riapre, vietare il voto dei cittadini anche per questi.

Caro Presidente, rispetto per chi ha lavorato e ha consentito anche a questo Governo di non fare altre brutte figure.

P.s. il Decreto del Presidente del Consiglio ci è arrivato alle 22.15. Questo solo per scusarsi con i tanti cittadini che aspettano di sapere cosa fare lunedì mattina, come capirete non è colpa nostra”.

Con questo messaggio su facebook, il presidente della Regione Liguria Toti si indirizza al premier Conte.