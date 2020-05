Coronavirus, Toti: “Era qui prima che le autorità se ne accorgessero, quando qualcuno cancellava i voli dalla Cina, facendo arrivare gente senza controlli”

“Il Covid-19 si e’ diffuso tra di noi ben prima che le autorita’ italiane se ne accorgessero, quando qualcuno chiedeva di chiudere le frontiere e qualcun altro faceva parecchie cose sbagliate tra cui cancellare i voli dalla Cina e far arrivare gente sparpagliata dagli aeroporti del mondo senza poterli controllare”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video via fb sull’emergenza Coronavirus. “Speriamo che qualcuno abbia imparato la lezione e non accada piu'”, ha concluso, aggiungendo poi che “la Liguria ha ricercatori straordinari”, riferendosi ai tre studi liguri secondo cui i primi casi di Coronavirus in regione risalgono a dicembre scorso, ben prima del caso ‘zero’ di Codogno.