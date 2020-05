Coronavirus, prosegue il trend positivo in Abruzzo: oggi solo 8 nuovi casi su 829 tamponi

Dall’inizio dell’emergenza, in Abruzzo sono stati registrati 3205 casi positivi al Coronavirus, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registra un aumento di 8 nuovi casi su un totale di 829 tamponi analizzati (0.9% di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (19 maggio) i positivi erano stati 4 su 1718 tamponi analizzati (0.2%). 185 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (18 in provincia dell’Aquila, 76 in provincia di Chieti, 78 in provincia di Pescara e 13 in provincia di Teramo), 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 2 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1126 (-69 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (19 in provincia dell’Aquila, 418 in provincia di Chieti, 593 in provincia di Pescara e 96 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 389 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 1499 dimessi/guariti (+80 rispetto a ieri, di cui 212 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 1287 che hanno cioe’ risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1317, con una diminuzione di 72 unità rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 61123 test, di cui 54160 sono risultati negativi.