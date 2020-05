Coronavirus: anche in Trentino la terapia al plasma iperimmune

L’azienda sanitaria del Trentino sta esaminando i protocolli di Pavia e Mantova e le tecnologie utilizzate per la terapia al plasma iperimmune.

Una macchina apposita è in arrivo e non appena sarà a disposizione delle strutture sanitarie trentine comincerà a essere utilizzata: lo ha annunciato il direttore dell’Azienda sanitaria Paolo Bordon, secondo cui la tecnologia potrà essere valida anche per altre applicazioni.