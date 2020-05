Decisione storica di Trump, gli Usa interrompono i rapporti con l’Oms: “Il Coronavirus lo affrontiamo da soli”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato oggi che terminerà con effetto immediato le sue relazioni con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la sua gestione della pandemia da nuovo coronavirus. In una conferenza stampa dedicata al rapporto con la Cina, Trump ha accusato l’agenzia Onu di essere sottomessa a Pechino. Si tratta di esternazioni che il presidente Usa aveva fatto già da tempo, ma che ora si sono risolte in un’azione molto forte: da questo momento in poi gli Stati Uniti affronteranno in assoluta autonomia la lotta al Covid-19, senza alcuna considerazione per le direttive dell’Oms.