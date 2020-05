Coronavirus, le ultime news dal Mondo: quasi 100mila vittime in USA, il contagio dilaga in America Latina

Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, i contagi di Coronavirus nel Mondo sono ormai 5.495.061.

Le vittime a livello globale sono 346.232, mentre le guarigioni sono 2.231.738.

In occasione di una videoconferenza da Ginevra il capo delle emergenze dell’OMS, Mike Ryan, ha affermato che i Paesi in cui i contagi si stanno riducendo devono prepararsi a un possibile “immediato secondo picco” se allentano troppo velocemente le misure restrittive decise per arginarne la diffusione.

Dopo avere constatato che il mondo è ancora nel pieno della diffusione, Ryan ha sottolineato che il contagio sta ancora aumentando nell’America Latina, Asia del Sud e in Africa, ricordando che spesso le epidemie si diffondono a ondate. “Quando parliamo di una seconda ondata, intendiamo quella che classicamente arriva mesi dopo la prima. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che la malattia può risalire in qualsiasi momento: possiamo avere un secondo picco di questa stessa ondata“. Per tale motivo, ha spiegato, i Paesi europei e del Nord America devono continuare a mantenere misure di sorveglianza, politiche di test e “una strategia complessiva per continuare a contenere la diffusione del virus per evitare un secondo picco immediato“.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, sono quasi centomila le vittime del Coronavirus: lo riporta il sito della CNN. Secondo i dati aggiornati a lunedì sera, il numero dei morti è di 98.218, una cifra superiore a quella dei soldati americani uccisi complessivamente nelle guerre di Corea e Vietnam. Le persone infettate sono oltre 1.700.000. Nel fine settimana gli americani hanno celebrato il Memorial Day e sono state segnalate violazioni del distanziamento sociale che hanno suscitato polemiche.

Sono 807 le vittime registrate nelle ultime 24 ore in Brasile, a fronte di 11.687 nuovi contagi: lo ha confermato il Ministero della Salute. Il numero totale delle vittime è 23.473, i casi accertati salgono a 374.898.

Con i suoi 32 milioni di abitanti, il Perù è il 5° paese più popoloso dell’America Latina ed il 2° secondo nella classifica della diffusione del Coronavirus, dietro al Brasile (209 milioni di abitanti). I casi confermati di contagio hanno raggiunto quota 123.979, oltre 4mila più di ieri, e i decessi sono 3.629, di cui 173 nelle ultime 24 ore.

Sette nuovi casi, importati, di coronavirus in Cina: lo ha confermato il Ministero della Sanità, secondo cui cinque contagi sono stati registrati nella Mongolia interna, uno nella provincia di Fujan e un altro a Shangai.

Il totale di casi in Cina arriva a 82.992. Nessuna nuovo decesso: il bilancio si ferma a 4.634 morti.