Coronavirus: anche oggi in Umbria zero contagi e zero nuovi decessi, aumentano i guariti e calano i ricoveri

In Umbria nella giornata di ieri non sono stati registrati nuovi casi di Coronavirus, per il secondo giorno consecutivo, su circa 200 tamponi.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, aggiornati alle ore 8 del 25 maggio, i casi totali di Coronavirus restano 1.430, ma scendono gli attualmente positivi: sono 53, 8 in meno di ieri.

I guariti salgono a 1.302 (+8), mentre 7 sono i clinicamente guariti e 75 (invariato) i deceduti.

Ancora in calo anche i ricoveri: in ospedale per Covid si trovano 15 pazienti (-2), dei quali 2 (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 38 (-6).

Nel complesso in Umbria sono stati effettuati 63.899 tamponi, 199 nelle ultime 24 ore.