Coronavirus: anche oggi in Umbria nessun nuovo caso su 1.225 tamponi e nessuna vittima

Complessivamente 1.429 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al Coronavirus, gli attualmente positivi sono 71 (-5). I guariti sono 1284 (+5); risultano 15 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 74 (invariato): sono i dati aggiornati alle ore 8 resi noti dalla Regione Umbria.

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 18 (-1); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 489 (-10), e risultano 21.629 (+387) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le 8 di oggi sono stati effettuati 61.679 tamponi (+1225).