Coronavirus: gli Usa autorizzano d’urgenza l’uso del farmaco remdesivir per curare i casi gravi

Gli Stati Uniti autorizzano d’urgenza l’uso del remdesivir, il farmaco antivirale nato per contrastare l’Ebola, per trattare i pazienti di coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump. Il farmaco, ha precisato Trump dallo studio Ovale, è stato approvato con la procedura d’emergenza dall’Fda. “Vogliamo ringraziare i collaboratori che hanno portato remdesivir a questo punto e molte delle nostre persone che hanno fatto parte di questo, in realtà, i caregiver”, ha detto Daniel O’Day della Gilead Sciences ai giornalisti. O’Day inoltre ha aggiunto che la società sta donando un milione di fiale di remdesivir.

Il remdesivir è “una cura importante per i pazienti ricoverati con il coronavirus”, ha detto Trump, spiegando che la Fda ha dato il via libera al farmaco con la procedura d’emergenza, “è una situazione veramente molto promettente”.