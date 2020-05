Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Una speranza dai test su un vaccino cinese”

“I primi risultati della sperimentazione in Fase 1 di un vaccino contro il COVID19 sono stati pubblicati da un gruppo di ricercatori cinesi” e “una singola dose di vaccino è risultata essere ben tollerata e capace di stimolare una buona risposta anticorpale”. Lo riporta su facebook il professore Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force pugliese per l’emergenza coronavirus analizzando alcuni dati pubblicati sulla rivista scientifica Lancet.

“Si tratta – spiega – di un vaccino basato su un adenovirus non replicante (come se fosse un virus ucciso) modificato per diventare vettore della proteina spike del SARS-CoV-2. In pratica una sorta di guscio vuoto da cui spuntano le proteine del coronavirus”. “Come sottolineano gli scienziati – aggiunge Lopalco – ancora non si sa se la presenza di anticorpi, inclusi anticorpi neutralizzanti (il 75% dei vaccinati li aveva) effettivamente induca protezione e per quanto tempo. Ecco perche’ si valutano nella risposta anche altri parametri immunologici come la risposta cosiddetta cellulo-mediata. Insomma il tema è complesso, i risultati sono incoraggianti, ma dobbiamo ancora aspettare evidenze più solide per cantare vittoria”.