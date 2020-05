Coronavirus: il vaccino di Oxford passa agli studi di fase II/III, bimbi e anziani parteciperanno alla sperimentazione

I ricercatori dell’Università di Oxford hanno iniziato a reclutare volontari per la fase successiva della sperimentazione sull’uomo di un vaccino contro il Coronavirus, includendo anche anziani e bambini.

Dopo la fase I su volontari adulti sani, iniziata ad aprile, si passa alla fase (II/III): verranno arruolati fino a 10.260 adulti e bambini. La fase II prevede l’estensione della fascia d’età delle persone in cui viene valutato il vaccino, per includere un piccolo numero di adulti e bambini. Le fasce di età saranno 56-69 anni, over 70 e piccoli tra 5 e 12 anni.

I ricercatori valuteranno la risposta immunitaria al vaccino nelle persone di età diverse, per rilevare eventuali variazioni nel modo in cui il sistema immunitario reagisce.

La fase III prevede la valutazione del funzionamento del vaccino in un gran numero di persone di età superiore ai 18 anni.

Andrew Pollard, capo del gruppo vaccinale di Oxford, ha affermato: “Gli studi clinici stanno procedendo molto bene e ora stiamo iniziando gli approfondimenti per valutare in che modo il vaccino induce risposte immunitarie negli adulti più anziani e per verificare se può fornire protezione in una popolazione più ampia. Siamo molto grati per l’enorme supporto dei volontari della sperimentazione“.