Coronavirus, parte la fase II dei test per il vaccino negli USA su 600 volontari: possibile produzione dei primi lotti a luglio

Proseguono i test sul vaccino contro il coronavirus negli USA: parte la fase II dei test sul primo vaccino messo a punto dalla azienda Moderna e dall’Istituto nazionale per le malattie Infettive (Niaid) diretto proprio da Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca per la lotta al Coronavirus. L’importante passaggio alla fase delle sperimentazioni in cui i test verranno fatti anche su volontari anziani – ossia superiori ai 55 anni posti come limite massimo nella fase I – e’ stato approvato dalla Fda.

Nella prima fase, i ricercatori hanno accertato la ‘sicurezza’ per la salute del prodotto. Su questa base ora si amplia la base dei partecipanti: 600 nuovi volontari verranno inoculati a breve. La Moderna ha fatto sapere che i primi lotti di vaccini potranno iniziare ad essere prodotti a luglio, con l’obiettivo – se l’immunizzazione funzionera’ – di produrne 1 miliardo l’anno. Il vaccino in questione usa la piattaforma genetica chiamata ‘mRNA’ e – secondo i ricercatori dell’ Istituto della salute – dovrebbe stimolare le cellule dell’organismo ad esprimere una proteina del virus stesso che dovrebbe scatenare la risposta immunitaria che blocca il contagio.