Coronavirus: in Veneto in calo persone in isolamento e ricoveri, oggi solo 44 casi su 11mila tamponi

“Dall’inizio dell’emergenza, i casi di positività al Coronavirus in Veneto sono 18.889, 44 in più rispetto a ieri“: lo ha affermato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). “Calano le persone in isolamento domiciliare, i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento sono 4.259, 177 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate sono 644, di cui 311 positive e 279 negativizzate. I pazienti in terapia intensiva sono 54, 8 in meno rispetto a ieri“. “Dall’inizio dell’emergenza, le persone dimesse sono 3.142, 40 in più rispetto a ieri“.

“Ad oggi, in Veneto, abbiamo effettuato 485.906 tamponi, 11mila in più rispetto a ieri”.