Coronavirus, in Veneto “dati inconfutabilmente positivi”: verso “Covid free”, solo 19 casi su 5.472 tamponi

In Veneto i tamponi effettuati sono 445.597, 5.472 in più rispetto a ieri: lo ha comunicato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della consueta conferenza stampa sui numeri del Coronavirus. In isolamento ci sono 5.015 persone, una in più nelle ultime 24 ore. I positivi sono 18.741, 19 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 796, di cui 400 sono positivi. I pazienti in terapia intensiva sono 75, di questi 38 sono positivi. I dimessi sono 2.991, cinque in piu’ rispetto a ieri, mentre i morti sono 1.266 (+5) per un totale di 1.666.

“I dati – ha spiegato Zaia – sono inconfutabilmente positivi. Si va verso una pulizia sanitaria rispetto al virus negli ospedali. Abbiamo sostanzialmente ripulito le terapie intensive da positivi, questo vuol dire che stiamo andando verso Covid free. Non abbiamo più pazienti da altre regioni e si sta tornando alla normalità“.