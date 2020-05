Coronavirus: Veneto “le curve vanno verso il basso”, solo 65 casi su 11mila tamponi

In Veneto sono 421.673 i tamponi totali effettuati, 11mila in più rispetto a ieri; i casi positivi sono 18.618, + 65 nelle ultime 24 ore: sono i dati comunicati dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa sull’epidemia di Coronavirus.

In isolamento ci sono 5.503 persone, 270 in meno, mentre le persone ricoverate sono 910, di cui 380 che non sono più positive. In terapia intensiva ci sono 79 pazienti, otto in meno rispetto a ieri. I dimessi sono 2.882, 56 in più nelle ultime 24 ore. I morti sono 1.243 per un totale di 1.627 (+8 rispetto a ieri). I nati oggi sono 92.

“Siamo in una situazione assolutamente positiva – ha spiegato Zaia – nel senso che le curve vanno verso il basso. L’appello che faccio è: attenzione perché c’è il rischio di ammalarsi e diffondere il contagio e il rischio di tornare tutti alla quarantena“.