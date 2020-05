Coronavirus, in Veneto “dati positivi dal 10 aprile”: oggi solo 11 casi su oltre 8mila tamponi

In Veneto i tamponi effettuati fino a questo momento sono 590.886, oltre 8mila in più nelle ultime 24 ore. I casi positivi sono 19.097, 11 in più nelle ultime 24 ore; i ricoverati sono 480, due in meno, mentre in terapia intensiva ci sono 39 pazienti, di cui circa 10 positivi. I dimessi sono 3.270 e i morti sono 1.878, de quali 1.355 in ospedale.

Sono i dati resi noti dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa sui numeri del Coronavirus.

“Abbiamo dati positivi dal 10 aprile. Stiamo guardando con attenzione quello che accadrà nelle prossime ore. Il pericolo non è finito. Non vogliamo abbassare la guardia. Il rischio reinfezione potrebbe essere sempre dietro l’angolo,” ha affermato il governatore.