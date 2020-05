Coronavirus: in Veneto dati molto incoraggianti su ricoverati e terapie intensive

“Dall’inizio dell’emergenza, il numero di casi di positività al Coronavirus in Veneto è 18.479, 77 in più rispetto a ieri“: lo ha reso noto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in occasione del consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). “I dati incoraggianti arrivano dal numero dei pazienti ricoverati e dalle terapie intensive. Per quanto riguarda le persone ricoverate, al momento sono 992, 32 in meno rispetto a ieri; abbiamo infranto la soglia dei 1.000 pazienti e questo è positivo. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 90, 8 in meno rispetto a ieri“.