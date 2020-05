Coronavirus, buone notizie dal Veneto: oggi più pazienti dimessi che casi positivi, “dal 18 maggio riaprono ristoranti e spiagge”

“Dall’inizio dell’emergenza, i casi di positività al Coronavirus in Veneto sono 18.813, 31 in più rispetto a ieri“: lo ha affermato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera. “I pazienti ricoverati sono 714, meno 45 rispetto a ieri. Di questi, 364 sono ancora positivi e 281 si sono negativizzati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 69, 2 in meno rispetto a ieri“. “I pazienti dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 3.077, 44 in più rispetto a ieri“. “Ad oggi, in Veneto, abbiamo effettuato 463.693 tamponi“.

Da lunedì 18 maggio “noi intendiamo aprire bar, ristoranti, spiagge, attività commerciali, attività di servizi alla persona, centri sportivi, palestre e piscine“, ha spiegato il presidente Zaia. “L’impegno è importante, un impegno che ci prendiamo noi nella scelta perché l’ordinanza porterà la mia firma e lo faccio come un atto di responsabilità, sapendo che i veneti sono responsabili“.