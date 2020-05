Coronavirus: in Veneto drastico calo dei casi di isolamento, oggi solo 37 positivi su oltre 11mila tamponi

Sono stati 497.045 i tamponi realizzati fino ad ora in Veneto, 11.139 in più rispetto a ieri: lo ha reso noto il presidente della Regione Luca Zaia nel corso della consueta conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera.

Il numero di positivi è 18.926, 37 in più rispetto a ieri. I casi in isolamento sono 4.196 e stanno scendendo drasticamente, -63 rispetto a ieri. I ricoverati sono 618, 26 in meno rispetto a ieri, dei quali 48 in terapia intensiva (-6). I morti sono 1.312 in ospedale (+13) e 1.781 in totale. I dimessi sono 3.161 (+19).

“L’emergenza non è finita. Il nostro è un atto di fiducia. Ora la responsabilità passa dagli ospedali ai cittadini, i quali devono dimostrare civiltà nel seguire le prescrizioni e portare i dispositivi. Qui si gioca il futuro della nostra comunità“, ha affermato il governatore Zaia.