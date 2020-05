Coronavirus: in Veneto oggi positivo lo 0,1% dei tamponi, da lunedì riaprono parchi tematici e aree di intrattenimento

“Abbiamo 571.475 tamponi fatti, solo ieri ne abbiamo fatto circa 10mila, le persone in isolamento sono 2852, calano vistosamente visto che sono diminuite di 280 rispetto a ieri, il numero dei positivi è 19069, +10, quindi siamo intorno allo 0,1%“: lo ha reso noto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso delle consueta conferenza stampa di aggiornamento sui dati epidemiologici nella regione. “I ricoverati sono 534 con una diminuzione di 7, di questi positivi sono 205, abbiamo 40 persone in terapia intensiva. I dimessi sono 3258, i morti sono 1348 in ospedale e 1865 in totale“.

Dal 25 maggio in Veneto riaprono parchi tematici e aree di intrattenimento, i noleggi di auto, bici e moto, gli informatori medici e del farmaco, aree giochi per bambini all’aperto, anche nei centri commerciali e strutture ricettive: lo prevede una nuova ordinanza annunciata dal presidente della Regione Luca Zaia, secondo le linee guida approvate ieri dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni. Potranno riaprire centri sociali, sedi culturali e circoli. Riparte la formazione professionale per laboratori, esami e tutoraggio.

Dal primo giugno ripartono i servizi per l’infanzia 0-17 anni. In settimana il Comitato tecnico-scientifico nazionale dovrà validare le linee guida per i servizi 0-3, “per cui la partenza sarà per preparare i servizi“, ha precisato Zaia. Con una successiva ordinanza saranno fissate date e linee guida per cinema, teatri, concerti, centri termali, discoteche, sagre e fiere. “Con questa ordinanza spero in settimana, chiudiamo tutta la partita“, ha concluso.