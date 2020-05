Coronavirus: buone notizie dal Veneto, positivo solo lo 0,1% dei tamponi

In Veneto il numero dei tamponi ha raggiunto i 560.868, 12.025 in più rispetto a ieri: lo ha reso noto il presidente della Regione Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa sui numeri del Coronavirus.

I casi positivi sono 19.059, 21 in più nelle ultime 24 ore. In isolamento ci sono 3.132 persone, 78 in meno. I ricoverati sono 541, 25 in meno. In terapia intensiva ci sono 40 pazienti, dei quali 12 positivi. I dimessi sono 3.254, 25 in più, mentre i morti sono 1.342 (+5) per un totale di 1.854.