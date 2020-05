Coronavirus: in Veneto positivo solo lo 0,2% dei tamponi, diminuiscono le persone in isolamento

“Ad oggi, in Veneto, sono stati effettuati 536.798 tamponi, 12.216 in più rispetto a ieri“: lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia, in occasione del consueto punto stampa sull’emergenza Coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera. “Dall’inizio dell’emergenza, i casi di positività al Coronavirus in Veneto sono 19.030, 33 in più rispetto a ieri“. “Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 3.456 (180 in meno rispetto a ieri). Le persone dimesse dall’inizio dell’emergenza sono 3.216, 15 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate sono 575 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 47“. “I decessi rilevati dall’inizio dell’emergenza sono 1.333 negli ospedali, 1.832 considerando tutte le strutture“.