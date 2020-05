Coronavirus, fonti OMS: per scoprire la vera origine della pandemia potrebbe volerci un anno

Secondo fonti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, potrebbe volerci anche un anno per scoprire con certezza le origini della pandemia di Coronavirus.

Al momento le prove indicano l’origine più probabile nel pipistrello, con un altro animale imprecisato come ospite intermedio prima del definitivo salto di specie nell’uomo, e non vi è al momento alcuna indicazione certa sulla possibile origine del virus in laboratorio.

Tra l’altro, i ricercatori non sono sicuri neanche della localizzazione del primo focolaio: mentre per molti potrebbe trattarsi del mercato di Wuhan, è stato verificato sui primi 41 casi recensiti dalle autorità cinesi che solo 27 avrebbero avuto un collegamento diretto con il mercato.