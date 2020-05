Coronavirus, Viminale: ieri 116mila persone controllate, elevate circa 1.500 sanzioni

Il Viminale rende noto che nella giornata di ieri, nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus, sono state sottoposte a controlli 166.195 persone e 66.932 esercizi ed attività.

Le persone sanzionate amministrativamente sono state 1.549, quelle denunciate per aver dichiarato il falso 3 e quelle denunciate per aver violato l’obbligo di quarantena 16.

Sempre ieri, gli esercenti sanzionati sono stati 85, le attività delle quali è stata disposta la chiusura 16.