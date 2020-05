Coronavirus, la ritirata “continua imperterrita”: il virologo Silvestri annuncia una bella notizia, scoperti anticorpi che neutralizzano il virus

“La ritirata di COVID-19 continua imperterrita. Cala ancora il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per COVID-19 in Italia da 505 a 489, quindi di altre 16 unità, e siamo ormai al 12.0% del valore di picco“: lo ha spiegato, in un post su Facebook, il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, facendo il consueto punto sulla situazione dell’epidemia in Italia.

“Scende ancora anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 7.729 a 7.379, quindi di ben 350 unità) mentre i casi attivi totali scendono da 50.966 a 47.986, quindi addirittura di 2.980 unità,” precisa Silvestri.