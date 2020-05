Coronavirus, il virologo Silvestri sulla riapertura del 4 Maggio: “Finora NESSUN SEGNO del temuto ritorno di fiamma”

“La ritirata di COVID-19 continua, ed ha anche ripreso velocità“: lo afferma il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, nella consueta “Pillola di ottimismo” pubblicata sulla sua pagina Facebook in cui fa il punto della situazione.

Di seguito il (mini) post sui dati divulgati ieri dalla Protezione Civile.

“La ritirata di COVID-19 continua, ed ha anche ripreso velocità,” scrive l’esperto. “Siamo al TRENTUNESIMO giorno consecutivo in cui cala il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per COVID-19 in Italia – da 942 a 893, quindi di altre 49 unità (siamo ormai al 21.9% del picco).

Scende di molto anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 12.865 a 12.172, quindi di ben 693 unità).

Quindi per ora NESSUN SEGNO del temuto ritorno di fiamma del virus dovuto alla “riapertura” parziale del 4 maggio.“