Coronavirus, Zaia: “La mascherina resta obbligatoria o si rischia una ricaduta”

“Nella nuova ordinanza del Veneto al primo punto ho messo i dispositivi di protezione individuale per difendersi dal coronavirus. Che restano obbligatori. Senza mascherina corri il rischio di prenderti una multa che va da minimo 500 euro e può arrivare a 3.000″. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, annunciando le misure della nuova ordinanza regionale che verrà emanata appena reso noto il testo dell’ultimo Dpcm.

“Io non sono per lo stato di polizia – ha aggiunto – ma qui c’è una partita che va oltre l’individuo, oltre la comunità. In queste ultime 24 ore ci sono arrivate una miriade di foto nelle nostre città di persone che non hanno la mascherina, o la portano al collo. Patti chiari: se on si porta la mascherina si va verso la ricaduta”.

Con il ‘lodo’ raggiunto nella notte tra Palazzo Chigi e Governatori le linee guida delle Regioni – “sostanzialmente sono uguali da Nord a Sud” – “verranno recepite nel Dpcm, entreranno in maniera molto evidente e verranno allegate. Una cosa che prima non c’era. Chi aprirà il Dpcm – ha aggiunto – vedrà cosa si può fare e cosa no, secondo il Governo, ci saranno delle date, che arrivano fino al 15 giugno con le aperture dei teatri e dei cinema, e dei parchi divertimento. Nel frattempo oggi dobbiamo attendere il Dpcm definitivo nel quale c’è questa intesa: linee guida citate nelle prime righe, e allegate da subito, che quindi fanno testo. Ovvio che è una grande assunzione di responsabilità da parte delle Regioni”.