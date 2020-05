Coronavirus, oggi “zero casi positivi” in Sicilia, Sardegna e Calabria: è la prima volta dall’inizio della pandemia

Nessun caso positivo di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia, Sardegna e Calabria: è la prima volta che succede nelle tre Regioni dell’estremo Sud, su una popolazione che sfiora i 10 milioni di abitanti. Tutti i dati e gli indicatori sono eccezionalmente positivi, molto più simili a quelli degli altri Paesi Mediterranei (Malta, Cipro, Grecia, Tunisia e Algeria) rispetto al resto d’Italia.

Il riepilogo aggiornato ad oggi:

Sicilia : 3.421 positivi su 116.517 persone sottoposte a test . E’ risultato positivo il 2,9% dei soggetti analizzati. Sono state sottoposte a tampone 34,0 persone per ogni positivo.

Sardegna : 1.356 positivi su 42.790 persone sottoposte a test . E’ risultato positivo il 3,1% dei soggetti analizzati. Sono state sottoposte a tampone 31,5 persone per ogni positivo.

Calabria: 1.157 positivi su 59.633 persone sottoposte a test. E’ risultato positivo il 1,9% dei soggetti analizzati. Sono state sottoposte a tampone 51,5 persone per ogni positivo.

Sia la percentuale dei positivi che il numero dei soggetti analizzati per ogni positivo della Calabria sono i numeri migliori non solo d’Italia, ma dell’intera Europa, a testimonianza che in Calabria si stanno facendo moltissimi tamponi, a dispetto delle fake news create ad arte sull’argomento.

Sicilia : 269 morti (il 7,8% dei contagiati) e 1.640 guariti

: (il 7,8% dei contagiati) e Sardegna : 129 morti (il 9,5% dei contagiati) e 940 guariti

: (il 9,5% dei contagiati) e Calabria: 96 morti (l’8,2% dei contagiati) e 773 guariti

A livello nazionale, è morto il 14,2% dei contagiati: sia in Calabria che in Sicilia e in Sardegna: il tasso di letalità del Covid-19 è inferiore di quasi la metà rispetto a quello nazionale.

Tutti i dati sulle persone attualmente ammalate e degli ospedali: