Coronavirus, zoccoli delle infermiere morte davanti alla Casa Bianca: il toccante omaggio alle vittime in corsia nella protesta contro la carenza di dispositivi di protezione [FOTO]

Medici, infermieri e operatori sanitari sono le categorie più esposte al contagio di coronavirus e spesso la sua diffusione tra di loro è favorita da carenze di dispositivi di protezione e dalla mancanza dei giusti protocolli sanitari. 88 infermiere della National Nurses United (Nnu), il piu’ grande sindacato americano di settore, hanno perso la vita a causa del coronavirus. Le loro colleghe hanno voluto rendere loro omaggio con una toccante manifestazione: gli zoccoli bianchi di plastica che usavano in servizio sono stati disposti davanti alla Casa Bianca (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo) e i loro nomi sono stati letti a voce alta.

Le infermiere del Nnu hanno manifestato per chiedere piu’ protezioni nel loro lavoro in prima linea contro il Coronavirus. “Siamo qui per protestare contro il governo che non ha garantito luoghi di lavoro sicuri e le protezioni necessarie, come mascherine, guanti, camici, copri scarpe”, ha spiegato Stephanie Sims, una delle infermiere che ha manifestato.