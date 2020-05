L’entusiasmante corsa alla Luna entra nel vivo: in via di sviluppo il Sistema di Atterraggio Umano, un tassello fondamentale [FOTO e VIDEO]

Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, è stata selezionata da Dynetics, una società interamente controllata di Leidos, per collaborare alla fase iniziale di sviluppo della cabina pressurizzata del Sistema di Atterraggio Umano sulla Luna (Human Landing System).

Il consorzio internazionale guidato da Dynetics è uno dei team scelti dall’agenzia spaziale statunitense NASA per competere nella fase iniziale di design e sviluppo del Lander, sino alla Preliminary Design Review (PDR).

Il Sistema di Atterraggio Umano fa parte del programma Artemis della NASA e rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di esplorazione della Luna. Esso permetterà agli astronauti di raggiungere la superficie lunare, sopravvivere e operare sul suolo lunare per una settimana e ritornare quindi in orbita.

Thales Alenia Space è incaricata della progettazione della capsula che ospiterà l’equipaggio, inclusa la struttura principale, i portelloni di ingresso e uscita per attività extra-veicolari e intra-veicolari, le finestre, i sistemi di protezione termica e micro-meteoritica.

Il design della struttura della cabina pressurizzata procederà a un ritmo molto più veloce rispetto agli altri componenti del sistema, nonostante le sfide tecniche che il team deve affrontare. Questo componente svolge un ruolo chiave nello sviluppo dell’intero lander, poiché ospiterà e proteggerà gli astronauti dall’atmosfera e dalle asperità della Luna. Il piano è infatti quello di sostenere la Preliminary Design Review (PDR) entro l’anno, al fine di poter vantare un progetto ottimale nel momento in cui NASA selezionerà le migliori soluzioni tecniche e autorizzerà le attività di realizzazione delle prime due unità di volo designate per le missioni del 2024 e del 2026.

“Siamo orgogliosi e onorati di essere al fianco di Dynetics in questo momento decisivo per le missioni spaziali che ci riporteranno ad orbitare ed operare sulla Luna. Questa missione, tra le più ardue e sfidanti mai previste, sarà in grado di trasmettere nuovamente l’intensità delle emozioni vissute dalle generazioni passate nella esplorazione della Luna. I requisiti tecnici e la pianificazione definiti da NASA necessitano del miglior know how e della più sofisticata capacità industriale, Thales Alenia Space ha il privilegio di contribuire a questa grande avventura. Thales Alenia Space, contribuendo a rendere reali le ambizioni dell’Agenzia Spaziale Italiana e delle principali agenzie spaziali internazionali, è stata da sempre pioniere dell’esplorazione spaziale e metterà in pratica i suoi oltre 40 anni di esperienza sul campo per sostenere e accompagnare in sicurezza la prima donna e il prossimo uomo a camminare sul terreno lunare” ha commentato Massimo Claudio Comparini CEO di Thales Alenia Space Italia e Senior Executive Vice President del Dominio di Osservazione, Esplorazione e Navigazione in Thales Alenia Space.

Il coinvolgimento di Thales Alenia Space è in linea con l’accordo tra Stati Uniti e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), firmato il 23 ottobre 2019 dall’Amministratore della NASA Jim Bridenstine e il Presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia, per colmare l’intento comune di estendere il fruttuoso e collaborazione duratura tra le due agenzie.

La strada verso la Luna

Thales Alenia Space continua a spostare sempre più in là la frontiera delle infrastrutture spaziali. L’azienda è infatti impegnata nelle fasi di studio di due importanti elementi del programma dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) di raggiungere la Luna, attraverso la realizzazione del Gateway.

Il primo elemento che vede il coinvolgimento dell’azienda è I-HAB, un modulo pressurizzato con funzioni di abitabilità e supporto alla vita che offre anche porti di attracco ai veicoli in transito alla stazione Gateway.

Il secondo è ESPRIT, modulo utilizzato come deposito e rifornimento di carburante per la propulsione della stazione Gateway, che garantisce inoltre le comunicazioni con la superficie Lunare e la capacità di ospitare esperimenti scientifici.

Il futuro dell’esplorazione spaziale

Venere, Marte, Mercurio, Saturno, il Sole, comete, esopianeti, l’universo oscuro… e domani, si ritornerà sulla Luna! Thales Alenia Space è da sempre un partner fondamentale nelle missioni internazionali di esplorazione del Sistema Solare, in pieno accordo con la sua filosofia “Space for Life”.

In passato ha realizzato un numero significativo di elementi della Stazione Spaziale Internazionale e, ad oggi, continua nella produzione di moduli logistici per il suo rifornimento come il Pressurized Cargo Module di Cygnus. Oggi, grazie alla comprovata esperienza, l’azienda si sta dedicando al futuro delle infrastrutture orbitali e dei sistemi di trasporto spaziale per accompagnare i nuovi programmi di esplorazione, tra cui Space Rider, il veicolo europeo di rientro orbitale senza pilota, e il modulo di servizio europeo della navicella di per trasporto equipaggio Orion in cooperazione con NASA.