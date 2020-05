Crescia sfogliata richiamata dai supermercati [INFO e LOTTO]

Nuovo richiamo alimentare stavolta legato a un prodotto molto sfizioso tipico della tradizione del Centro Italia. Si tratta della crescia sfogliata di Urbino a marchio Il Viaggiator Goloso, richiamata da Iper per una contaminazione crociata da soia non dichiarata in etichetta.

Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni trasparenti da tre pezzi (450 grammi), con il numero di lotto 20.275 e il termine minimo di conservazione 20/06/2020. La crescia sfogliata coinvolta è stata prodotta da Il Panaro Food Srl nello stabilimento di via P. Mazzacchera 7, a Urbino.

Si invitano i consumatori allergici o intolleranti alla soia a restituire il prodotto, il cui prezzo verrà rimborsato, al punto vendita d’acquisto.