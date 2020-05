Allarme in Michigan, crollano dighe per forti piogge: parti di Midland potrebbero finire sotto 2,7 metri d’acqua, 10 mila evacuati [FOTO e VIDEO]

Circa 10 mila residenti sono stati evacuati nello stato americano del Michigan dopo che due dighe sono crollate a causa delle forti piogge. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha decretato l’emergenza alluvioni improvvise per le aree vicino al fiume Tittabawassee dopo il cedimento delle dighe di Edenville e Sanford (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Il governatore Gretchen Whitmer ha proclamato lo stato di emergenza per la contea di Midland dopo il crollo delle dighe e ha detto che la città di Midland – con una popolazione di oltre 40 mila abitanti – potrebbe assistere a un “livello storico di alta marea”. Parti di Midland, circa 210 chilometri da Detroit, potrebbero ritrovarsi sotto 2,7 metri di acqua, hanno indicato le autorità. “Questo è diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto nella Contea di Midland“, ha detto Whitmer in una conferenza stampa. “Vivere questo nel pieno di una pandemia globale è quasi impensabile“. E’ la seconda volta in 24 ore che ai residenti viene detto di evacuare a causa dell’aumento del livello delle acque. È stato consigliato loro di indossare una copertura per il viso e osservare il distanziamento sociale durante l’evacuazione per prevenire la diffusione del coronavirus.

Una tempesta in lento movimento ha scaricato forti piogge per diversi giorni nel Michigan, innescando i timori di imminenti crolli delle dighe e allerta per inondazioni in tutto lo stato. Le aree intorno a Midland hanno registrato 75-100mm di pioggia da domenica 17 maggio, che hanno prodotto un tremendo deflusso, riporta il NWS.