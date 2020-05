Chissà se gli siamo mancati, almeno un po’, dopo tutto questo tempo di lockdown. Altrimenti, forse, stamattina non si sarebbero avvicinati così tanto alla costa, nel cuore della bellissima baia di Scilla, dando spettacolo a lungo con salti e piroette per salutare i bagnanti che hanno scelto di trascorrere la giornata nel delizioso borgo della Costa Viola, in Provincia di Reggio Calabria.

Ecco le immagini: