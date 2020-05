Disinnescata bomba a Vadena: traffico interrotto sull’Autobrennero per circa 2 ore

Si sono svolte questa mattina le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nel marzo scorso in località Monte nel comune di Vadena (Bolzano): si tratta di una bomba aerea di 2000 libbre di esplosivo, ovvero circa 900 chili. Essendo in buono stato di conservazione è stata disinnescata in loco.

La bomba è stata ricognita e catalogata dagli esperti del 2° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina “Julia”. Dopo le operazioni di despolettamento, è seguito lo svuotamento della bomba a Salorno presso l’area addestrativa “Paolo Caccia Dominioni”.

Per circa 2 ore è stata disposta l’interruzione del traffico sull’autostrada del Brennero A22, tra le stazioni autostradali di Bolzano sud ed Ora-Egna.