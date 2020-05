Disperso sui monti in Friuli: ricerche in corso

Sono in corso sulle montagne del Piancavallo le ricerche di un uomo di 40 anni, originario di Gubbio (Perugia), di cui non si hanno notizie da sabato. Le operazioni di ricerca sono sono state avviate oggi pomeriggio quando i colleghi ne hanno denunciato la scomparsa: l’uomo, domiciliato a Pordenone, non si era presentato al lavoro e non rispondeva al telefono.

Il suo cellulare e’ stato trovato dai Carabinieri della stazione di Aviano all’interno della sua vettura, parcheggiata in localita’ Roncjade, punto di partenza di diverse escursioni sulle montagne della zona. Sul posto ci sono quindici tecnici del Soccorso Alpino di Pordenone, divisi in 7 squadre, che stanno percorrendo i principali sentieri del Piancavallo assieme alle squadre Saf dei Vigili del fuoco di Pordenone.

C’e’ anche un’unita’ cinofila del Soccorso Alpino ed e’ in arrivo un’altra unita’ cinofila molecolare dal Trentino Alto Adige. Sono impegnati nelle ricerche anche due elicotteri: quello della Protezione Civile Fvg sta perlustrando la zona dell’Alta via dei Rondoi, sebbene disturbato dalla presenza di nuvolosita’ variabile; quello dei Vigili del Fuoco decollato da Bologna si muove invece sulle creste della pedemontana.