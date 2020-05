Divampano gli incendi in Sicilia: paura e case minacciate dalle fiamme nel Messinese e nel Palermitano

Continuano a divampare gli incendi in Sicilia: situazioni emergenziali vengono segnalate soprattutto nelle aree di Messina e Palermo, con grande apprensione nella popolazione.

I vigili del fuoco sono al lavoro nella notte per un vasto incendio di macchia mediterranea tra il comune di Spartà e Acqualadrone, nel Messinese (foto a corredo dell’articolo).

Emergenza anche nel Palermitano, con le fiamme alimentate anche dalle temperature che hanno superato i 30°C e dal forte vento di scirocco.

Questa mattina sono tornati in azione i Canadair nella zona di Chiusa Sclafani per spegnere l’ultimo rogo non ancora domato.

Ieri fino a tarda notte i roghi divampavano a Misilmeri e Petralia Sottana. Uno dei più estesi è stato segnalato nella borgata di Ciaculli, alla periferia orientale di Palermo: le fiamme partite da un terreno hanno minacciato le case popolari, e sono andati distrutti furgoni e auto. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e volanti di polizia per evacuare circa 250 residenti dalle abitazioni.

A Palermo per 3 giorni ha bruciato Monte Cuccio.

Gli incendi nei giorni scorsi hanno riguardato in particolare vaste aree boschive ricadenti nei territori di Borgetto, Altavilla Milicia, Collesano, Misilmeri e Palermo: si sono estesi minacciando anche abitazioni, con conseguenti evacuazioni in alcuni casi.