“Uncover Antarctica”, lo straordinario documentario tra i ghiacci del Continente Bianco realizzato solo con uno smartphone [VIDEO]

Scoprire l’Antartide con uno smartphone: è stata questa l’ambiziosa idea che OPPO ha realizzato insieme alla pluripremiata fotografa slovacca Michaela Skovranova. Obiettivo del progetto quello di realizzare un innovativo documentario naturalistico in uno dei luoghi più affascinanti e impervi del pianeta e regalare al pubblico immagini e riprese assolutamente spettacolari, riporta un comunicato stampa di OPPO.

“Uncover Antarctica”, questo il nome dell’iniziativa, è uno straordinario viaggio ai confini della terra per catturare le incredibili bellezze e i misteri che si celano tra i ghiacci del “Continente Bianco”, uno dei luoghi più belli del nostro pianeta, in grado di sedurre anche le menti meno avventuriere e teatro in passato di storiche spedizioni ed esplorazioni scientifiche.

La spedizione, iniziata a Ushuaia – in Argentina, ha visto il team di Michaela Skovranova partire dalla punta meridionale del Sud America, navigare lungo il mistico Drake Passage fino ad arrivare alla punta settentrionale della Penisola Antartica. L’intero viaggio è stato poi catturato attraverso gli occhi del nuovo Find X2 Pro, device di punta della cinese Oppo, segnando così una svolta senza precedenti nel mondo dei documentari naturalistici.

“Insieme ad Oppo e a tutto il mio team abbiamo vissuto un’esperienza incredibile, in un luogo naturalmente puro, pieno tutti quegli elementi ostili che rendono il nostro lavoro così entusiasmante” ha commentato Michaela Skovranova. “La sfida più importante era riuscire a realizzare contenuti professionali e di qualità con il solo ausilio di uno smartphone e il risultato ci ha decisamente premiati. Grazie a questo lavoro e alle potenzialità di uno strumento come Oppo Find X2 Pro abbiamo regalato ai curiosi di tutto il mondo un viaggio virtuale unico nel suo genere” ha concluso la fotografa.

Una volta raggiunta la meta, gli impenetrabili paesaggi dell’Antartide sono stati ripresi attraverso le straordinarie immagini di Find X2 Pro, che grazie a caratteristiche come lo Zoom ibrido 10x, l’obiettivo ultra-grandangolare 48-MP, la tecnologia di registrazione Audio 3D e la funzione Ultra Steady Video, hanno permesso di catturare il “settimo Continente” in modo nitido e autentico.

Il risultato della spedizione è un’esperienza documentaristica comprensiva di un video della durata di tre minuti e di moltissime immagini ritraenti gli scorci, i paesaggi e i dettagli naturalistici più belli di questa terra così misteriosa, dominata da ghiaccio, acqua e vita selvaggia.

Riguardo l’iniziativa, Maggie Xue, Presidente OPPO della WEU Region (Europa occidentale), ha affermato: “The Uncover Antarctica” è un esempio di campagna eccezionale, basato sullo spirito di esplorazione condiviso da OPPO, National Geographic e dalla fotografa di talento Michaela Skovranova. Il nostro obiettivo era quello di mostrare il risultato che la combinazione di talento creativo e di innovazioni tecnologiche potesse produrre in condizioni estreme. Con questo progetto abbiamo messo seriamente alla prova il nostro nuovo smartphone premium OPPO Find X2 Pro, ed è passato a pieni voti! Un prodotto in grado di fornire performance così brillanti in Antartide è capace di affrontare tutte le sfide che la vita quotidiana gli pone davanti“.