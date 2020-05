Dolori all’anca o alla schiena? Come riconoscere i sintomi e i trattamenti non chirurgici per alleviare i disturbi

A volte davanti al dolore che si irradia dalla schiena il paziente non riesce bene a distinguere se il problema sia a carico della colonna o dell’anca. Sia l’eta’, che il tipo di lavoro, ma anche gli sport estremi o eseguiti senza una preparazione graduale, possono provocare danni che a volte si risolvono attraverso trattamenti non chirurgici mentre altre volte non resta altro che l’invio in sala operatoria. Per approfondire l’argomento l’agenzia di stampa Dire ha intervistato via Skype il professore Ciro Villani, responsabile di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Umberto I di Roma. Ecco l’intervista integrale.

A volte si accusano dolori ma non si comprende bene se interessano la schiena oppure l’anca. Quali sono i sintomi tipici di un problema all’anca?

“Molto spesso non si riescono a distinguere bene le due cose perche’ non e’ infrequente che compaiano associate. Sia i problemi alla schiena che all’anca sono infatti spesso interconnessi e si manifestano insieme. Va fatto un esame obiettivo e corretto per capire quali delle due problematiche e’ preponderante. Per comprendere se il dolore afferisce all’anca un elemento caratteristico e’ quando uno si alza dalla sedia ad esempio. Se il problema e’ l’anca ed e’ di tipo artrosico, il dolore compare all’inizio del movimento. Un esempio tipico e’ la mattina ci si alza dal letto e parte il dolore. Anche una sofferenza a livello dell’inguine e’ un segnale tipico, se a questo poi ci si associa una riduzione dell’arco di movimento dell’anca stessa molto probabilmente e’ l’anca la principale responsabile della sintomatologia dolorosa. Il dolore spesso in questi casi si irradia al ginocchio, lunga la faccia laterale della coscia o verso il pube. Bisogna fare in modo di non confondere le sintomatologie anche se spesso, come dicevo, queste si presentano in modo associato”.

Quali sono i trattamenti non chirurgici per alleviare il disturbo? E in questo senso che ruolo gioca la riabilitazione?

“In tutte le patologie e fasi iniziali il trattamento e’ sempre di tipo non chirurgico e quindi si fa ricorso ad una terapia farmacologica o di tipo riabilitativo. La prima puo’ essere di tipo multimodale ovvero utilizzare antinfiammatori, antidolorifici, che nutrono la cartilagine o altri prodotti che utilizzano l’acido ialuronico. I primi sono sintomatici mentre i secondi sono deputati a lubrificare l’articolazione o come precursori per la ricostruzione della cartilagine. Nelle fasi iniziali questi potrebbero dare qualche utilita’ ma non sempre accade. Man mano che si va avanti nel tempo e la sintomatologia persiste o si aggrava bisogna optare per la chirurgia. La riabilitazione e’ importante perche’ si dice che il movimento nutre l’articolazione. Infatti spesso il paziente avverte il dolore all’inizio del movimento poi scompare proprio perche’ il movimento, lubrificando la cartilagine, fa in modo che il dolore scompaia per poi riapparire. La riabilitazione, come la chinesiterapia associata a delle terapie fisiche a scopo antalgico penso alla ionoforesi o alla tecar ed altri trattamenti del genere, aiutano sicuramente il paziente a stare meglio”.

Nelle donne, soprattutto verso la menopausa, il dolore cronico puo’ indicare anche un principio di artrite. In questo caso qual e’ la cura?

“Quando si parla di artrite si parla ancora una volta di infiammazione quindi il trattamento e’ di tipo antinfiammatorio che puo’ andare dal cortisonico, ai fans e agli antidolorifici. Tutto cio’ va monitorato anche attraverso esami di laboratorio perche’ sicuramente la Ves o la Pcr, ci indicano a seconda dei valori se l’artrite e’ in atto e dall’altra parte se il piano terapeutico prescritto e’ efficace oppure no”.

Pensando ai piu’ giovani, magari sportivi, le tendiniti e le borsiti non sono infrequenti. A cosa stare attenti, visto che nella ‘fase 2’ ripartono gli allenamenti e anche in questo caso quali sono i trattamenti indicati?