Esplosione e incendio in centrale elettrica a Pozzuoli: blackout e boato, paura tra i residenti [FOTO]

Un incendio è divampato nella notte in una centrale elettrica in via Fascione a Pozzuoli: il rogo ha avvolto l’intera struttura che si trova tra lo svincolo della tangenziale est-ovest di Napoli e il complesso Olivetti, ed è stato preceduto da un forte boato, che ha provocato grande paura tra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada, mentre una nube di denso fumo nero ha avvolto la zona.

Si sarebbe verificata un’esplosione nel locale in cui si trova un trasformatore, collegato a serbatoi di combustibile.

Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri di Pozzuoli.

Le fiamme sono state domate, anche se con difficoltà e dopo molte ore.

Gran parte della città di Pozzuoli è stata interessata da un blackout elettrico.