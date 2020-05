Etna: l’INGV segnala “attività esplosiva stromboliana dal Nuovo Cratere di Sud-Est”

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 21-05-2020 08:26 (UTC), una attività stromboliana. Dalle telecamere di sorveglianza si osserva un’attività esplosiva stromboliana al Nuovo Cratere di Sud-Est (NSEC), tale attività produce una modesta nube di cenere che i venti disperdono in quota. Il fenomeno eruttivo è stato osservato dalle prime ore del mattino (5:50 UTC) ma esiste tuttavia un incertezza sui tempi di accadimento a causa della copertura nuvolosa. Contestualmente, permane l’attività esplosiva al cratere della Voragine con periodica emissione di cenere che si disperde rapidamente in prossimità dell’area sommitale.

Per quanto riguarda l’ampiezza del tremore vulcanico e l’attività infrasonica, non si riscontrano variazioni significative rispetto a quanto riportato nel precedente comunicato (n. 52). Tali valori, infatti non sono ancora confrontabili con quelli osservati prima delle ore 09:20 UTC di giorno 19 (comunicato n. 51). La sorgente del tremore e degli eventi infrasonici è localizzata al NSEC.

Infine, le deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative rispetto al precedente aggiornamento (n. 52).”