Clima: entro 2100 possibili eventi estremi legati a nuovo El Nino per riscaldamento dell’Oceano Indiano

Entro il 2100, potrebbero verificarsi eventi climatici estremi, come inondazioni, tempeste e siccita’, associati a un nuovo tipo di El Nino nell’Oceano Indiano. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances e condotto dai ricercatori dell’Universita’ del Texas a Austin. I ricercatori hanno ipotizzato condizioni climatiche estreme, paragonandole a quelle conseguente al fenomeno El Nino che provoca un forte riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale e Orientale nei mesi di dicembre e gennaio in media ogni cinque anni, con un periodo statisticamente variabile fra i due e i sette anni.

“Secondo le simulazioni effettuate al computer questi eventi estremi potrebbero verificarsi in tutto il mondo entro il 2100, ma se le tendenze attuali dovessero proseguire con questo ritmo e se non troviamo una soluzione, il fenomeno potrebbe emergere gia’ nel 2050“, spiega Pedro DiNezio, dell’Universita’ del Texas a Austin. “Il nostro studio mostra che un innalzamento nelle temperature dell’Oceano Indiano sarebbe catastrofico. Abbiamo elaborato dei modelli per analizzare i cambiamenti climatici scoprendo che le fluttuazioni sulla superficie dell’Oceano Indiano sarebbero simili alle condizioni climatiche della Terra di 20mila anni fa. Il riscaldamento graduale sta rimodulando il pianeta in qualcosa di completamente diverso rispetto a cio’ che conosciamo oggi”, aggiunge.

“Il modo in cui le condizioni dei ghiacciai hanno influenzato il vento e le correnti nell’Oceano Indiano in passato e’ simile a quanto abbiamo ricostruito con le simulazioni. Le stesse simulazioni ci avvisano che i fenomeni saranno devastanti, tanto da interrompere i monsoni nell’Africa orientale e in Asia“, aggiunge Kaustubh Thirumalai, docente presso l’Universita’ dell’Arizona e coautrice dell’articolo. “Se le emissioni di gas serra dovessero continuare con i ritmi a cui assistiamo oggi, eventi climatici estremi colpiranno con maggiore intensita’ i paesi che circondano l’Oceano Indiano, come Indonesia, Australia e Africa orientale”, concorda Michael McPhaden, un oceanografo fisico presso la National Oceanic and Atmospher Administration, non direttamente coinvolto nella ricerca. “Molti paesi in via di sviluppo in questa regione corrono un rischio maggiore per questo tipo di eventi estremi anche nel clima moderno”, conclude l’esperto.