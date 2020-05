Fase 2, Ricciardi in audizione al Senato: “Il Coronavirus si attenuerà in estate ma si riproporrà in autunno e inverno”

Nel corso di un audizione in commissione Sanità al Senato sui profili sanitari della “Fase 2“, Walter Ricciardi, responsabile italiano del Comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha spiegato che il nuovo Coronavirus, rispetto tutti gli altri visti nella storia, “si è specializzato nel trasmettersi e per questo è particolarmente insidioso e difficile da controllare“. Mentre per i precedenti Coronavirus “la trasmissione avveniva da soggetti sintomatici, rendendo possibile intercettare precocemente la trasmissione, questo virus ha caratteristiche che lo rendono competitivo nei nostri confronti, perché si trasmette anche nelle fasi asintomatiche. E in alcuni casi anche dopo la guarigione clinica“. Questo “rende necessario per la fase due indirizzare tutte le varie fasi di contagiosità: servono strategie per identificare precocemente chi può trasmettere l’infezione“.

“Il virus probabilmente sarà attenuato dalle condizioni atmosferiche estive ma si riproporrà in autunno e inverno quando torneranno i virus stagionali“.

“Questo virus ha caratteristiche evolutive che lo rendono particolarmente insidioso e difficile da controllare. Ciò rende necessario in vista della futura fase di convivenza, finché non avremmo trovato un vaccino e identificato una terapia specifica, attivare strategie che identifichino precocemente coloro che possono trasmettere la malattia. Questa fase di convivenza deve essere caratterizzata da 5 pilastri che dovranno essere realizzati, perché solo così saremo in grado di rallentare, bloccare e non far ripartire l’epidemia“.

“Tamponi a tutti i soggetti al minimo esordio della malattia. Non possiamo farlo a tutti i 60 milioni di italiani tutti i giorni, ma dobbiamo farlo in maniera mirata ai primi segnali del virus così da identificare precocemente i casi. I tamponi vanno fatti anche dopo la guarigione clinica, questo non è stato quasi mai fatto soprattutto quando il paziente era a casa e molti sono tornati a lavoro pur essendo ancora contagiosi“.

Il lockdown “ha evitato una catastrofe nel nostro paese perché la stima dei morti sarebbe stata di decine di migliaia di persone in più“.

“Ora la convivenza con il virus deve essere fondata su cinque pilastri che indirizzeranno le fasi. Il primo è quello delle misure non mediche, ovvero comportamentali. Ad esempio il distanziamento fisico perseguito in maniera costante. In questo caso l’assoluta certezza è con una distanza di 180 centimetri“, mentre “quella convenzionale di 1 metro è abbastanza sicura se le persone indossano le mascherine, con una permanenza di non oltre 15 minuti anche in ambienti chiusi” come bus e metro. “La seconda e la terza fase è rafforzare, accanto all’ospedale, altri sistemi. Ad esempio usando il Covid-hospital e gli ospedali dormienti, come già fa Israele, da attivare in caso di emergenza. Gli altri due pilastri, che vanno modificati, sono i medici di medicina generale e la sanità pubblica territoriale. Un’attenzione poi servirà sulle Rsa, dove ci sono stati più decessi“.

“Il contact tracing è uno degli elementi chiave nel processo di identificazione delle persone che possono essere state esposte a un caso di coronavirus. La necessità di rintracciare precocemente queste persone è per consentire di adottare misure di monitoraggio per evitare che a loro volta possano infettare altre persone. La chiave è quindi la tempestività nell’individuazione di queste persone ma anche l’informazione“, ha dichiarato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in audizione al Senato . “Il Dipartimento prevenzione una volta venuto a conoscenza di un caso positivo contatta prima la persona stessa e poi le persone che sono state a contatto stretto nelle ultime 48 ore. In questa seconda fase il contact tracing è rilevante perché in una fase in cui il numero dei positivi si va riducendo consente di potere agire precocemente e facendo in modo che le persone identificate positive possano essere rapidamente isolate e quarantenate. E’ uno strumento chiave per poter governare la diffusione dell’epidemia“.