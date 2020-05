Felipe Massa: “So come sta Schumi, la sua situazione non è facile”

“So come sta Michael, ho informazioni dirette sul suo stato. Il mio rapporto con lui è sempre stato molto stretto, con sua moglie Corinna meno, dato che veniva di rado alle gare. Sappiamo che la sua situazione non è facile. Sogno e prego ogni giorno che possa migliorare“: lo ha dichiarato Felipe Massa in un’intervista a Fox Sports riferendosi alle condizioni di salute di Michael Schumacher, dopo il terribile incidente sciistico avvenuto a Meribel del 29 dicembre 2013.

“Sta attraversando una fase complicata, ma dobbiamo rispettarla, come ho fatto io con la sua famiglia. A loro non piace divulgare alcuna informazione, per cui perché dovrei farlo io?” ha proseguito Massa. “Prego ogni giorno che Michael possa migliorare e che possa finalmente fare il suo ritorno in un circuito, specialmente ora che suo figlio corre. Potere incoraggiarlo, seguirlo, applaudirlo. Sarebbe magnifico. Le mie preghiere vanno proprio in questa direzione“.