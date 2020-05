Festa della Mamma 2020: le IMMAGINI e le GIF più belle e significative per gli auguri

La seconda domenica del mese di Maggio si festeggia la Festa della Mamma, la festa laica più celebrata e amata al mondo.

Il 10 Maggio è il giorno in cui si celebra nel 2020 l’incredibile forza delle madri, instancabili donne che si destreggiano tra figli, casa, lavoro, e infiniti altri compiti.

Inizialmente festeggiata l’8 maggio, nel 2000 si è poi deciso di rendere la data della ricorrenza “mobile” e fissarla in un giorno festivo.

La Festa della Mamma si celebra in tutto il mondo in onore della figura materna e della maternità. Non esiste però un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi dei Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre in alcuni altri a marzo. Ad esempio, in gran parte degli Stati europei, negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia e in numerosi altri Paesi la festa cade nella seconda domenica di maggio; a San Marino si festeggia il 15 marzo; nei paesi balcanici l’8 marzo; in molti paesi arabi la festa cade invece nel giorno dell’equinozio di primavera.

L’importante è non dimenticare mai che ogni giorno è la Festa della Mamma: in ogni caso, in occasione della ricorrenza internazionale, proponiamo delle immagini e GIF (gallery in alto) da poter inviare per gli auguri alla donna più importante della nostra vita.

Il famoso cartiglio dei Baci Perugina diventa virtuale per fare gli auguri alla propria mamma anche a distanza

Abbiamo cambiato le nostre abitudini, siamo rimasti uniti nella distanza, abbiamo imparato a sfruttare la tecnologia per condividere i nostri momenti e sentirci meno soli. Domenica 10 maggio è la Festa della Mamma e più di ogni altra ricorrenza c’è un forte bisogno di festeggiare le mamme, figure centrali nella vita di ognuno, coloro che in maniera incondizionata donano amore e che per prime portano su di sé il peso delle avversità, come il periodo che stiamo vivendo. Ecco perché Baci Perugina, da sempre messaggero d’amore e d’affetto, ha deciso di celebrare le mamme dando la possibilità a tutti di “consegnare” virtualmente il proprio messaggio d’auguri. Anche se sarà la prima festività post-lockdown, molti italiani si troveranno ancora divisi, ma anche chi potrà scambiarsi gli auguri da vicino, avrà la possibilità di farlo in maniera speciale.

Baci Perugina ha ideato sul proprio sito una sezione speciale (https://www.baciperugina.com/it/cartiglio-baci) in cui poter creare il proprio cartiglio personalizzato da dedicare a chi si vuole in qualsiasi occasione, come per la Festa della Mamma. Ma non solo, Baci Perugina ha pensato, oltre alle ricorrenze più amate e sentite, anche a tutti quei momenti “Per dire Grazie” in modo semplice ma sorprendente, o ai “Compleanni” per fare degli auguri in maniera inaspettata. Entrando e compilando un form con i propri dati, si potrà scegliere la frase perfetta da dedicare, facendo comparire inoltre il proprio nome e quello della persona a cui destinare il cartiglio virtuale. Non più frasi d’autore di poeti e grandi pensatori ma frasi inedite ed universali in cui ognuno si potrà riconoscere facendole proprie e diventando gli autori dei cartigli più famosi della storia.

I cartigli accompagnano i Baci Perugina dal 1922, sono un’icona come lo è il cioccolatino creato dall’intuizione di Luisa Spagnoli, grande donna e mamma che si è battuta per migliorare la vita dei propri dipendenti ma soprattutto delle donne-mamme aprendo per prima proprio una nursery aziendale. Baci Perugina ha una storia alle spalle che valorizza l’importanza degli affetti, delle parole in grado di toccare il cuore. Le parole e i gesti sono fondamentali per dare linfa ai rapporti, siano essi familiari, d’amicizia o d’amore. E lo sono ancora di più nella distanza, quando un bacio o un abbraccio ci sono negati, ma non per questo non possono essere trasformati in frasi capaci di dare calore allo stesso modo.

“Maestra, amica, confidente… grazie di tutto mamma”, “Anche se non siamo insieme sono sempre con te! Auguri”, sono solo alcune delle frasi contenute nei cartigli digitali da condividere con la propria firma. Messaggi di auguri semplici ma che solo una mamma riesce a leggere in profondità. Un “grazie” o un “mi manchi” assumono un grande valore per chi lo dona e per chi lo riceve, soprattutto in un momento in cui l’amore è l’unica vera arma che ci permetterà di guardare lontano.