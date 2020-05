Fiamme in un bosco nel Pisano: rogo messo sotto controllo

E’ stato circoscritto l’incendio ad Avane, nel Pisano, e sono tuttora in corso le operazioni di bonifica del terreno. Il rogo ha interessato un ettaro e mezzo di oliveta incolta e la vegetazione circostante e le fiamme sono state alimentate dalle raffiche di vento che soffiavano in zona, circostanza che ha fatto temere per una propagazione del rogo.

Per contenere l’incendio sono state impiegate due squadre dei vigili del fuoco e un elicottero del servizio antincendio boschivo regionale, oltre alla squadre di volontari della protezione civile. Inizialmente l’incendio, sviluppatosi intorno all’ora di pranzo, aveva creato apprensione agli abitanti della frazione di Avane, nel territorio di Vecchiano (Pisa), ma poi in realta’ le fiamme non sono mai state una minaccia concreta per le abitazioni anche grazie al pronto intervento delle squadre di soccorso.