Allarme listeria in un noto formaggio DOP: “Non consumare e riconsegnare in negozio” [MARCHIO E LOTTO]

I supermercati Coop hanno pubblicato un avviso di richiamo per il formaggio Taleggio DOP Cademartori 200 g. Il richiamo riguarda in particolare il numero di lotto: LA0403 200126 e LA0603 200127, con termine minimo conservazione: 19/06/2020 e 20/06/2020 e marchio di identificazione stabilimento: IT 03 137 CE. Il Taleggio DOP è prodotto da Egidio Galbani S.r.l.

Il motivo del richiamo è indicato in “possibile presenza di Listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo” e pertanto si invitano “i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non consumarli e, se possibile, restituirlo al punto vendita”.