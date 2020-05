Frammenti di vetro nei vasetti di prodotti italiani sott’olio: intero lotto richiamato dal mercato [INFO E MARCHIO]

Capperi prodotti in Italia ritirati dal mercato per via di frammenti di vetro presenti nei vasetti. L’allarme è stato lanciato dal Sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi europeo (RASFF), che ha attivato un avviso di sicurezza per presenza di frammenti di vetro in vasetti contenenti capperi provenienti dall’Italia e commercializzati in Svezia, segnalando l’allerta sul sito web del sistema di allarme rapido europeo oltre ad avere diffuso un comunicato stampa. Allo stesso tempo l’azienda produttrice, Di Luca & Di Luca, tramite Helene Rehnberg, responsabile acquisti e qualità, ha comunicato di aver proceduto al richiamo del prodotto Zeta Capris Small, 100 g, con data di scadenza 2023-01-31 e numero di lotto LE 007.

“Il motivo è che esiste un rischio di presenza di frammenti di vetro nel prodotto. Pertanto, l’intero lotto viene richiamato come misura precauzionale. Si tratta di casi isolati di pezzi di vetro che sono stati individuati e che stiamo raccogliendo per ulteriori analisi. Abbiamo anche avviato un’indagine insieme al nostro fornitore per scoprire cosa potrebbe essere successo. Ci dispiace per quello che è successo, conclude Helene Rehnberg” , si legge nella nota destinata al solo mercato svedese.