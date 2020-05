Frana a Lezzeno: detriti crollano sulla Statale Lariana

Un’altra frana si è staccata dai pendii della strada che collega Lezzeno e Bellaggio, finendo sulla careggiata. All’incirca 200 metri cubi di detriti si sono staccati, sempre nello stesso punto di lunedì, all’altezza del Ponte del Diavolo. Fortunatamente non si segnalano danni.

Dai primi sopralluoghi, gli operai che sono intervenuti ritengono che, le piogge di ieri hanno causato questo cedimento.

Il Presidente dell’Associazione Codacons, Marco Maria Donzelli, interviene: “la Provincia deve intervenire subito ed eseguire con la massima urgenza gli opportuni lavori di consolidamento sul tratto di provinciale interessato dal crollo e in tutta la zona, affinchè gli utenti della strada non corrano pericoli del genere”.

Per questo motivo il Codacons depositerà un esposto al fine di richiedere alla Procura una verifica sulle eventuali responsabilità della pubblica amministrazione, per tutelare la sicurezza degli utenti della strada e più in generale la salute pubblica.