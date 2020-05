Giornata nazionale dei camici bianchi: sì unanime al Senato

La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità, in sede deliberante e in prima lettura, un disegno di legge di iniziativa parlamentare per l’istituzione della Giornata nazionale dei Camici bianchi, “per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio di medici, infermieri, operatori e volontari in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, nel corso della pandemia da Coronavirus“.

Il testo ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva.